SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Corona virüsü: Dünya alarmda, acil durum ilan edildi! Ölü sayısı hızla artıyor
Fatih Terim’in zor ikilemi! Bugün son kararını verecek…
Süper Lig

Fatih Terim’in zor ikilemi! Bugün son kararını verecek…

Galatasaray'da, Pazar günkü Kayserispor maçında Falcao, Saracchi ve Lemina yok. İlk 11’e farklı isimler girecek. Tescil döneminin son gününde yabancılardan bir veya ikisi de dışarıda kalacak.

31 Ocak 2020 07:20

2020'de yeni sayfa açan, Süper Lig'de üst üste 3 galibiyet alarak zirve takibini sürdüren Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'i zor bir gün bekliyor.  Sezon başından beri ideal 11'ini bir türlü bulamayan Aslan'ın hocası; sakatlar, cezalılar ve geri dönüşler nedeniyle pazar günkü Kayserispor maçında yine farklı 11 sahaya sürecek.

Marcao 11'e girecek. Falcao'nun yerine Adem, Saracchi'nin yerine Linnes oynayacak. Cezalı Lemina'nın forması da Donk, Ömer veya Taylan'a gidecek.  Futbolda ara transfer dönemi bugün kapanırken TFF'ye oyuncu listesi de verilecek.

Galatasaray da tüm takımlar gibi 14 yabancılı, 28 kişilik listesini tescil ettirmek zorunda.Ancak listenin bildirimine saatler kala küçük çaplı kriz yaşanıyor. Babel ve Nzonzi ile yollarını ayıran; sakatlığından dolayı Luyindama'nın da sözleşmesini askıya alan Cimbom'da Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'nın gelişiyle halen 15 yabancı mevcut.

Muhtemel bir transferde bu sayı daha da artacak. Terim bugün son kararını verecek.

NAGATOMO BİR ADIM ÖNDE

Nagatomo ve Mariano'yu göndermeye çalışan Cimbom hedefine ulaşamadı ama Fransız orta saha oyuncusu Nzonzi Rennes ile anlaşıp ayrıldı. Böylece sayı 15'e düştü. Yeni transfer durumunda mevcut kadrodan 2, takviye yapılmazsa 1 oyuncu açıkta kalacak. Öncelik Nagatomo'da. Mariano da liste dışı kalabilir.

Son güncelleme 07:21 | 31 Ocak 2020
fatih terim galatasaray mariano Yuto Nagatomo
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Gençlerbirligi
Antalyaspor
Yarın - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR