Fatih Terim’in zor ikilemi! Bugün son kararını verecek…

2020'de yeni sayfa açan, Süper Lig'de üst üste 3 galibiyet alarak zirve takibini sürdüren Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'i zor bir gün bekliyor. Sezon başından beri ideal 11'ini bir türlü bulamayan Aslan'ın hocası; sakatlar, cezalılar ve geri dönüşler nedeniyle pazar günkü Kayserispor maçında yine farklı 11 sahaya sürecek.

Marcao 11'e girecek. Falcao'nun yerine Adem, Saracchi'nin yerine Linnes oynayacak. Cezalı Lemina'nın forması da Donk, Ömer veya Taylan'a gidecek. Futbolda ara transfer dönemi bugün kapanırken TFF'ye oyuncu listesi de verilecek.

Galatasaray da tüm takımlar gibi 14 yabancılı, 28 kişilik listesini tescil ettirmek zorunda.Ancak listenin bildirimine saatler kala küçük çaplı kriz yaşanıyor. Babel ve Nzonzi ile yollarını ayıran; sakatlığından dolayı Luyindama'nın da sözleşmesini askıya alan Cimbom'da Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'nın gelişiyle halen 15 yabancı mevcut.

Muhtemel bir transferde bu sayı daha da artacak. Terim bugün son kararını verecek.

NAGATOMO BİR ADIM ÖNDE

Nagatomo ve Mariano'yu göndermeye çalışan Cimbom hedefine ulaşamadı ama Fransız orta saha oyuncusu Nzonzi Rennes ile anlaşıp ayrıldı. Böylece sayı 15'e düştü. Yeni transfer durumunda mevcut kadrodan 2, takviye yapılmazsa 1 oyuncu açıkta kalacak. Öncelik Nagatomo'da. Mariano da liste dışı kalabilir.