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Cristiano Ronaldo Instagram’ın da kralı! Bir ilki başardı…
İtalya Serie A

Cristiano Ronaldo Instagram’ın da kralı! Bir ilki başardı…

İtalya Serie A takımlarından Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Instagram'da 200 milyon takipçiye ulaşan ilk isim oldu.

31 Ocak 2020 08:23

Futbolun en yetenekli ve başarılı isimlerinden birisi olan Cristiano Ronaldo başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Ronaldo, dünya üzerinde 1 milyardan fazla kişinin kullandığı sosyal medya uygulaması Instagram'da 200 milyona takipçiye ulaşan ilk isim oldu.

Ronaldo bu başarıyı yaptığı paylaşımla kutladı ve “Vayy 200 milyon! Bu yolculuğu her gün benimle paylaştığınız için her birinize teşekkür ederim“ sözleriyle takipçilerine teşekkür etti.

Şu anda Juventus'ta forma giyen Portekizli oyuncu dünyaca ünlü isimlerin de yer aldığı platformda da zirveye taht kurdu. Yıldız futbolcuya en yakın rakibi ise 173 milyon takipçi sayısı ile Amerika'lı şarkıcı Ariana Grande oldu.

Forbes'in haberine göre Cristiano Ronaldo Instagram hesabı üzerinden paylaştığı gelirlerle yılda ortalama 47,8 milyon dolar (285,2 milyon TL) para kazanıyor.

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Wow 200 million!!! Thank you to each and every one of you for sharing this journey with me every day!!

Cristiano Ronaldo (@cristiano)’in paylaştığı bir gönderi ()

Son güncelleme 08:23 | 31 Ocak 2020
cristiano ronaldo instagram juventus
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