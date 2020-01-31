Cristiano Ronaldo Instagram’ın da kralı! Bir ilki başardı…

Futbolun en yetenekli ve başarılı isimlerinden birisi olan Cristiano Ronaldo başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Ronaldo, dünya üzerinde 1 milyardan fazla kişinin kullandığı sosyal medya uygulaması Instagram'da 200 milyona takipçiye ulaşan ilk isim oldu.

Ronaldo bu başarıyı yaptığı paylaşımla kutladı ve “Vayy 200 milyon! Bu yolculuğu her gün benimle paylaştığınız için her birinize teşekkür ederim“ sözleriyle takipçilerine teşekkür etti.

Şu anda Juventus'ta forma giyen Portekizli oyuncu dünyaca ünlü isimlerin de yer aldığı platformda da zirveye taht kurdu. Yıldız futbolcuya en yakın rakibi ise 173 milyon takipçi sayısı ile Amerika'lı şarkıcı Ariana Grande oldu.

Forbes'in haberine göre Cristiano Ronaldo Instagram hesabı üzerinden paylaştığı gelirlerle yılda ortalama 47,8 milyon dolar (285,2 milyon TL) para kazanıyor.