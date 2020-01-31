Boateng kimdir? Beşiktaş’ın yeni transferi Boateng kaç yaşında?

Mevcut piyasa değeri 4 milyon euro dolaylarında olan Boateng, Beşiktaş’a transfer oldu.

Sezon başında Fiorentina kadrosuna katılan Boateng’in kariyerinde birçok önemli takım bulunuyor.

BOATENG KİMDİR?

1987 yılında Berlin’de doğan Boateng, Gana asıllı Alman futbolcudur. Sağ ayağını kullanan yıldız isim forvet pozisyonunda oynuyor ve 1,86 boyunda.

BOATENG HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Herta Berlin alt yapısında futbola başlayan Boateng, Dortmund, Tottenham, Milan, Schalke, Barcelona gibi birçok önemli takımda forma giydi.