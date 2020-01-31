Beşiktaş’ta bir ayrılık, bir imza! Orkan Çınar ve Ajdin Hasic…

Teknik direktörlük koltuğunu efsane 10 numarası Sergen Yalçın’a emanet eden Beşiktaş, ara transfer döneminin son gününde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Beşiktaş son olarak bir ayrılık açıklarken bir isimle de sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılar, takımda çıkışı sergileyemeyen Orkan Çınar’ın sözleşmesini feshetti. 2017-2018 sezonunun yaz transfer döneminde Beşiktaş’ın kadroya kattığı Orkan, takımdan ayrıldı. Beşiktaş, Orkan’ın fesih haberinden çok kısa bir süre sonra 2001 doğumlu Ajdin Hasic’le profesyonel sözleşme imzaladı.

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HASIC’TEN İNDİRİM!

Beşiktaş’tan yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic ile 30.01.2020 tarihinde 4.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Bir önceki Yönetim Kurulu tarafından yapılan anlaşma gereği futbolcuya sözleşme süresi boyunca ödenmesi gereken toplam ücret 3.375.000 EUR iken futbolcu ve ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu tutar 2.475.000 EUR'a indirilmiştir.

Futbolcumuz ve ailesine görüşmelerimiz esnasında göstermiş oldukları olumlu ve yapıcı yaklaşımları nedeniyle teşekkür eder, Ajdin Hasic'e Beşiktaşımızda başarılar dileriz.”