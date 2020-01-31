SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika... Rusya'dan Erdoğan'a flaş yanıt
Beşiktaş’ın Rizespor kadrosu belli oldu! Rebocho…
Süper Lig

Beşiktaş’ın Rizespor kadrosu belli oldu! Rebocho…

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sergen Yalçın sözleşmesinde '4 maç daha oynarsa satın alma opsiyonu' bulunan ve bu sebepten ötürü 2 maçtır kadroya alınmayan Pedro Rebocho'yu kadroya aldı.

31 Ocak 2020 14:15

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Ç. Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavisine devam edilen Dorukhan Toköz katılmadı.

Siyah-beyazlılar bugün saat 15.00'te özel uçakla Trabzon’a, ardından kara yolu ile Rize’ye giderek kampa girecek.

Rize’ye gidecek 21 kişilik kadro belli oldu

Beşiktaş’ın yarın saat 17.00’de deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın kadrosu da netleşti. Teknik Direktör Sergen Yalçın, 21 kişilik maç kadrosuna şu isimleri dahil etti:

“Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Mertcan Açıkgöz, Almos Kaan Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.”

Son güncelleme 14:15 | 31 Ocak 2020
beşiktaş Pedro Rebocho süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Gençlerbirligi
Antalyaspor
Yarın - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR