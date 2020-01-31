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Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng’i İstanbul’a getirdi

Beşiktaş, Fiorentina'da forma giyen Kevin-Prince Boateng'i 1.5 yıllığına kiralamak üzere İstanbul'a getirdi. TFF'ye son anda evrakları yetiştirilen Boateng, sağlık kontrolünden geçecek.

31 Ocak 2020 21:37

Takımın başına teknik direktör Sergen Yalçın’ı getiren Beşiktaş’ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Fiorentina’da forma giyen Kevin-Prince Boateng’le 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a gelen Ganalı, sağlık kontrolünden geçecek ve herhangi bir probleme rastlanmazsa, Beşiktaş, 1.5 yıllığına kiralık olarak Boateng’i kadrosuna dahil edecek.

Kevin-Prince Boateng transferinin gerçekleşebilmesi için bir yabancı oyuncusunu takımdan göndermek veya bir yabancı oyuncunun sözleşmesini askıya almak durumunda olan Beşiktaş, Ajdin Hasic’in sezon sonuna kadar Ümraniyespor’a kiralandığını açıkladı. Bu hamleyle Boateng için yabancı kontenjanı açıklandı.

Beşiktaş’ın Boateng’i resmen açıklaması bekleniyor…

Son güncelleme 22:19 | 31 Ocak 2020
beşiktaş Fiorentina kevin-prince boateng süper lig
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