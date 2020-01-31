Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng’i İstanbul’a getirdi

Takımın başına teknik direktör Sergen Yalçın’ı getiren Beşiktaş’ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Fiorentina’da forma giyen Kevin-Prince Boateng’le 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a gelen Ganalı, sağlık kontrolünden geçecek ve herhangi bir probleme rastlanmazsa, Beşiktaş, 1.5 yıllığına kiralık olarak Boateng’i kadrosuna dahil edecek.

Kevin-Prince Boateng transferinin gerçekleşebilmesi için bir yabancı oyuncusunu takımdan göndermek veya bir yabancı oyuncunun sözleşmesini askıya almak durumunda olan Beşiktaş, Ajdin Hasic’in sezon sonuna kadar Ümraniyespor’a kiralandığını açıkladı. Bu hamleyle Boateng için yabancı kontenjanı açıklandı.

Beşiktaş’ın Boateng’i resmen açıklaması bekleniyor…