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Avustralya Açık’ta finalin adı Novak Djokovic-Dominic Thiem
Tenis

Avustralya Açık’ta finalin adı Novak Djokovic-Dominic Thiem

Avustralya Açık'ta Alexander Zverev'i mağlup eden Dominic Thiem, finalde Novak Djokovic'in rakibi oldu.

SKOR DIŞ HABER 31 Ocak 2020 15:44

Sezonun ilk Grand Slam’i Avustralya Açık’ta tek erkekler ikinci yarı finalinde Avusturyalı Dominic Thiem, Alman Alexander Zverev’i 3-6, 6-4, 7-6 ve 7-6’yla mağlup ederek kariyerinde ilk kez Avustralya Açık’ta finale yükseldi. Bu sonuçla ilk kez bir Avusturyalı, Avustralya Açık’ta final oynayacak.

Çeyrek finalde dünya 1 numarası Rafael Nadal’ı mağlup eden Thiem, oynadığı son iki maçta toplam 5 kez tie break ile sonuçlanan setlerin tamamından galibiyetle ayrılmayı başardı. Klasmanda 5 numarası, daha önce Roland Garros’ta iki kez final oynamış ve ikisinde de Rafael Nadal’a mağlup olmuştu. Kariyerindeki ilk Grand Slam ile arasında bu sefer ise Sırp Novak Djokovic bulunuyor.

Avustralya Açık’ı en çok kazanan oyuncu konumunda bulunan Djokovic (7), yarı finalde Roger Federer’i üç set sonunda mağlup etmişti. Tek erkeklerde final maçı pazar günü oynanacak.

Son güncelleme 15:59 | 31 Ocak 2020
2020 Avustralya Açık Alexander Zverev Dominic Thiem Novak Djokovic roger federer tenis
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