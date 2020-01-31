Arkas Spor Koçu Glenn Hoag: Bana rüyalarımı gerçekleştirmek için izin verdiler

2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası Şampiyonluğu, 1 Avrupa GM Capital Challenge Cup ikinciliği… 2012 yılında ise CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi 4'lü finaline katılmaya hak kazanan ilk erkek Türk takımı unvanı… Kanada Milli Takımı'yla Olimpiyat deneyimi… Tüm bunların yanında genç yetenekleri altyapıdan yetiştirerek A takıma kazandırma misyonu. 10 yıla sığan bir çok başarı. Arkas Spor Kulübü teknik direktörlüğü görevini 2010 yılından beri yürüten Kanadalı Glenn Hoag yakaladığı istikrarı, Arkas’ta geçirdiği 10 yılı ve planlarını anlattı.

Yıllar içerisinde oluşturulan karşılıklı güvenin en değerli şey olduğunu belirten deneyimli teknik direktör Hoag’ın samimi açıklamalarından satır başları…

Arkas Spor'la yollarınız nasıl kesişti?

Polonya'da Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü final dönemiydi. Sloven Ach Bled Takımı'nın başındaydım. Bir gün yanıma Arkas Spor Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Osman geldi. Bu ilk adım olmuştu Arkas Spor için. Bana, sadece Arkas Spor Kulübü A Takım antrenörlüğünü önermediklerini, gençleri yetiştirmek üzere teklifte bulunduklarını anlatmış, yetiştireceğimiz gençlerle gelecek başarıların hayalini kurduklarını söylemişti. Lucien Arkas, hayal kurup hayallerinin peşinden giden bir insan. Onun başlattığı, Bernard Arkas'ın devam ettirdiği misyonla Arkas Spor'un İzmir'e kattıkları çok değerli. Benim de rüyam hem Kanada Milli Takımı'nı hem de Arkas Spor'u yetiştireceğimiz gençlerle şampiyon yapmak. İkisi de rüyalarımı gerçekleştirmeme izin verdi.

Bu yıl, Arkas Spor'daki 10. seneniz. Bu kadar uzun bir süreyi burada geçirmenizi sağlayan motivasyonunuz nedir?

Bence en önemli motivasyon kaynağı bulunduğunuz yapı ve birlikte çalıştığınız insanlar. Yaptığınız işi severek yapmanız, yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz ve katma değer sağlayabileceğiniz bir işte çalışmanız çok önemli. Biz Arkas Spor' da böyle bir ortama sahibiz. Seneler içinde bütün bu bahsettiğim unsurlar katlanarak arttı, bu yüzden de burada kalmak istedim. Antrenörlüğü ve sporcu yetiştirmeyi çok seviyorum. Burada da sporcu yetiştiriyoruz ve bu sporcuların gelişimleri oldukça iyi. Bizim A takımımızın dışında Türkiye'de iyi kulüplerde oynayan pek çok sporcu da yetiştirdik.

Bu kadar uzun soluklu bir ilişkinin avantajları neler?

Bu konuda bence en önemli şey karşılıklı güvenin oluşturulabilmesi. Birlikte çalışmak, projeler sunabilmek ve projeler onaylandıktan sonra onları geliştirebilmek. Arkas Spor'da projeler geliştirdik ve kulüp içerisinde fiziksel değişiklikler yaptık. Arkas Spor'un voleybol alanında halihazırda Avrupa'da güçlü bir itibarı bulunuyordu fakat biz, bu projelerimiz ile Arkas Spor'un adını dünya çapında duyuracak işler gerçekleştirmek istedik. Örneğin uzun vadede sporcu gelişimi için gerekli dokümanlar hazırladık, Katar Enstitüsü ile birlikte oyuncuların zıplama hacimleri ile ilgili araştırma gerçekleştirdik. Bu değişiklikler bizim sporcularımızla daha verimli çalışmamıza imkân verdi.

Arkas Spor size ne ifade ediyor?

Çocukların ve gençlerin sporla tanışacağı, sporseverlerin destekleyebileceği, genel anlamda gençlerin daha iyi birer Türk vatandaşı olmalarını destekleyecek bir oluşum Arkas Spor. Aynı zamanda Arkas Spor'da Milli Takım için de faydalı oyuncular yetiştiriyoruz. Daha önce yetiştirdiğimiz oyuncularımız Milli Takım’da yer aldı ve gelecekte de bunu yapmaya devam edeceğiz.

Orta vadede Arkas Spor'u nerede görüyorsunuz?

Bence, geleceğin sporcularını yetiştirmek için gerekli yapıya sahip en iyi kulüplerden biri Arkas Spor. Değişimleri yakından takip edip sporcu yetiştirme vizyonumuzu her daim geliştirip devam ettirmeliyiz.

Burada yaşadığınız en mutlu an neydi?

Başarılar gelip geçer, kazanılan ünvanlar da aynı şekilde, fakat bir antrenör olarak beni en mutlu eden şey sporcularımızın gelişimlerini görmek, buna katkıda bulunabilmek.

Artık neredeyse İzmirli sayılırsınız. Emekli olduktan sonra da İzmir'de mi yaşayacaksınız?

Geleceği bilemiyorum ama İzmir müthiş bir şehir, gerçekten İzmir'i çok seviyorum. İnsanları muhteşem, burada yaşamaktan hakikaten keyif alıyoruz ve buranın kültürünü de öğrendik. Tabii ki kendi ülkemizi, Kanada'yı da çok seviyoruz. Ama İzmir bunca sene bizim evimiz oldu. Arkadaşlarımız burada. Çalıştığım arkadaşlarımı ve çalıştığım kurumu çok seviyorum. Burada çok mutluyuz. Bir de oğlumuz bir Türk kızı ile evlendi. Yani bizim burada kalmaya devam etmemiz için pek çok sebebimiz var. Zaman içinde göreceğiz…

Kanada Milli Takımı Olimpiyatlar'a katılmaya hak kazandığında siz de takımın bir parçasıydınız. Bir keresinde oyuncu olarak, sonra da teknik direktör olarak. Kanada takımından ayrıldıktan iki sene sonra da onlardan gelen çağrıya cevap verdiniz ve tekrar takımın başına geçtiniz. Bu kararınızda ne etkili oldu?

Kanada Milli Takımı'nın başında bulunan teknik direktör Stéphane Antiga ki kendisi eski oyuncumdur. Bazı sağlık sorunları nedeniyle takımda devam edemeyecekti. Bu sebeple benden takıma teknik direktör olarak geri dönmemi istediler ancak o tarihte olimpiyat elemeleri için dokuz ay gibi oldukça kısa bir süre kalmıştı. Bu aşamada teknik liderliği değiştirmek oldukça zor olacaktı. Kanada Voleybol Federasyonu ile birlikte konuyu değerlendirdik ve tekrar milli takıma döndüm.Sonuçta tüm oyuncular benim yıllar boyunca birlikte çalıştığım sporculardı ve düzen değişmeyecekti. Karşılıklı anlaşınca takıma geri döndüm ve teknik liderliğe devam ettim.

Voleybolcu olarak 1992 Barselona Olimpiyatları'nda Kanada Milli Takımı’nın formasını giyen ve olimpiyat oynama başarısı gösteren Hoag, teknik direktörlüğünü yaptığı Kanada Milli Takımı ile 2016 Rio olimpiyatlarında yer alma onurunu da yaşamıştı. Kanada Milli Takımı tam 24 yıl aradan sonra olimpiyatlara katılma başarısını bu kez oyuncu değil, teknik direktör olarak görev yapan Hoag önderliğinde yakalamıştı. 2006-2016 yılları arasında Kanada Erkek Voleybol Milli Takımı Teknik Direktörlüğü'nü kesintisiz olarak 11 yıl sürdüren Hoag, Rio Olimpiyatlarından sonra Kanada Milli Takımı'na veda etmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, 2019 yılında tekrar Kanada Milli Takımı'nda göreve davet edildi ve Kanada Hoag'ın yönetiminde Tokyo 2020 biletini almayı bir kez daha başardı.