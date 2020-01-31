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Arda Turan, Süper Lig’de yok
Süper Lig

Arda Turan, Süper Lig’de yok

Medipol Başakşehir'den ayrılan Arda Turan, Süper Lig'de herhangi bir takımla anlaşmadı. Ara transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Turan'ın transferin açık olduğu liglerden bir takıma imza atması bekleniyor.

31 Ocak 2020 18:45

Medipol Başakşehir’den ayrıldıktan sonra uzun bir süre eski takımı Galatasaray ile adı anılan Arda Turan, sarı-kırmızılı ekibe imza atamamasının ardından Süper Lig’de başka bir takımla da anlaşamadı.

Gözünü yurt dışına diken deneyimli oyuncunun, bugün itibariyle transfer süreci devam eden Birleşik Arap Emirlikleri, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Avusturya, Arjantin, Rusya, Çin ve Japonya gibi ülkelerden bir takıma imza atması düşünülüyor.

Bu ülkelerden bir takımla da anlaşamazsa sezonu takımsız geçirecek olan Arda Turan’ın, futbolu bırakması bekleniyor. (İHA)

28 Ocak 2020 Arda Turan`dan Galatasaray açıklaması: `Başkan ve Yönetim Kurulu`nun kararına saygı duyuyorum` Bir süredir Galatasaray`a geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Arda Turan, Başkan Mustafa Cengiz`in transferi veto etmesinin ardından bir paylaşım yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:45 | 31 Ocak 2020
arda turan Medipol Başakşehir süper lig
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