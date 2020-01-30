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Vodafone Park’ta Sergen Yalçın kuyruğu
Süper Lig

Vodafone Park’ta Sergen Yalçın kuyruğu

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın için 19.03'te düzenlenecek imza töreni öncesinde Vodafone Park önünde uzun kuyruklar oluştu.

30 Ocak 2020 18:32

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve Sergen Yalçın’ı 1,5 yıllığına takımın başına getiren Beşiktaş’ta 47 yaşındaki teknik adam için Vodafone Park’ta imza töreni düzenlenecek. Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın için düzenlenecek imza törenini seyretmek isteyen taraftarlar, stat etrafında uzun kuyruklar oluşturdu. Emniyeti güçleri yoğun güvenlik önlemi alırken, stada giriş için oluşan kuyruğun yüzlerce metre olması dikkatlerden kaçmadı.

Son güncelleme 18:32 | 30 Ocak 2020
beşiktaş sergen yalçın süper lig
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OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
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18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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