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UEFA, Güney Kıbrıs’a çıkarma yaptı! Hakemin aracına bomba koyulmuştu
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UEFA, Güney Kıbrıs’a çıkarma yaptı! Hakemin aracına bomba koyulmuştu

UEFA'dan bir heyet, Güney Kıbrıs'ta liglerde şike yaşandığı iddiaları üzerine Ada'ya çıkarma yaptı. Güney Kıbrıs'ta son bir haftada bir hakemin ve bir takım başkanının araçlarına bomba konulmuştu.

30 Ocak 2020 12:55

UEFA heyeti Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yorgos Savvidis ile bir araya geldi. Toplantıya Rum Polisi Genel Müdürü Kipros Mihailidis ile Rum Futbol Federasyonu (KOP) Başkanı Yorgos Kumas da katıldı. Görüşmede Güney Kıbrıs’ta şike olduğu iddia edilen maçların konusu ele alındı. Savvidis’in UEFA heyetine şike iddialarını örtbas etmeyecekleri garantisi verdiği belirtildi. Görüşme sonrasında açıklama yapan Savvidis, toplantının verimli geçtiğini ve tüm müdahil tarafların, temiz futbol için ortak mücadele kararı aldığını kaydetti.

UEFA heyetinin Rum polisine, bilgi toplama prosedürüyle ilgili bilgi verdiğini anlatan Rum Bakan, “Olası hedeflerin tespit edilmesinde bu bilgilerin nasıl kullanılabileceği izah edildi” dedi. Rum medyası, şike olaylarına karışanların telefonlarının dinlenmesi için telefonlarının dinlenmesi için yasa çıkarılması gerektiğini belirterek, “Bu hemen yapılmalı” dedi.

“UEFA BİZİ CİDDİYE ALMIYOR”

UEFA’nın eski başkan yardımcısı Marios Lefkaritis de, UEFA´nın Rum futbol kulüplerini ciddiye almadığını söyledi. Lefkaritis, UEFA´nın vereceği desteğin teknik destek olduğunu ve danışmanlık yapacağını ifade etti. (DHA)

18 Ocak 2020 Güney Kıbrıs`ta hakem Andreas Konstantinos`a bombalı saldırı! Güney Kıbrıs Rum tarafında birinci ligde görev yapan Rus hakem Andreas Konstantinos`un aracına bomba konulması üzerine UEFA harekete geçti. Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı`nda, Rum Futbol Federasyonu (KOP) yetkilileri ve polis yetkililerinin katılımıyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildi. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de, ortaya çıkan bu konunun çözülmesi gerektiğini ifade etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:53 | 30 Ocak 2020
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