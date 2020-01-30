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Transfer sezonu ne zaman bitecek? İşte ara transfer dönemi bitiş tarihi
Süper Lig

Transfer sezonu ne zaman bitecek? İşte ara transfer dönemi bitiş tarihi

Futbol kulüpleri transfer çalışmalarına devam ediyor. Özellikle Süper Lig'de şampiyonluk için yarışan üç büyüklerin kadrosunu güçlendirmek için yaptığı transferler dikkat çekiyor. Peki transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF'nin ara transfer dönemi tarihlerini sayfamızdan sizlerle paylaşıyoruz.

30 Ocak 2020 19:55

Başta süper lig ekipleri olmak üzere takımların transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Transfer sezonunun kapanmasına çok az bir zaman kala takımlara son takviyeler yapılıyor. Kadrosunu yeni futbolcularla güçlendirmek isteyen takımlar son ana kadar transferleri gerçekleştirebiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen ara transfer ve tescil döneminin hangi gün biteceğini ve detaylı açıklamaları haberimizden göreibilirsiniz.

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

TFF kararına göre, 2019-20 Futbol Sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi 4 Ocak 2020 Cumartesi günü başladı. Transfer ve Tescil Dönemi 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun aldığı karara göre 1. Transfer ve Tescil dönemi 17 Haziran 2019’da başlayıp, 2 Eylül 2019 tarihinde sona ermişti.

Son güncelleme 19:55 | 30 Ocak 2020
süper lig tff transfer
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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