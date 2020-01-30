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Trabzon’da golcülerin savaşı! Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi sahnede…
Trabzonspor

Trabzon’da golcülerin savaşı! Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi sahnede…

Fırtına’nın Norveçli gol makinesi Sörloth 15 golün 9’unu Akyazı’da attı. Kanarya’nın savaşçı forveti Vedat Muriqi ise son 2 deplasmandaki 3 gol katkısı ile kilit adam rolünde...

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 30 Ocak 2020 07:31

Süper Lig'de dengeleri değiştirecek Trabzonspor-Fenerbahçe maçı, her iki takımın formda golcüleri için de ayrı bir önem taşıyor.

Bordo-mavili takımdaki performansıyla parmak ısırtan Alexander Sörloth, attığı 15 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor. Norveçli futbolcu yaptığı 5 asistle de Karadeniz ekibini sırtlıyor. Hüseyin Çimşir'in kritik mücadeledeki en güvendiği isim olan Sörloth, 15 golün 9'unu Akyazı'da attı.

Ceza sahası içindeki fırsatçılığıyla ön plana çıkan yıldız futbolcunun zayıf yönü ise defansa yeteri kadar destek olmayışı.

İKİSİ DE FORMDA

Fenerbahçe’de ise Ersun Yanal'ın en büyük kozu Vedat Muriqi. Başakşehir maçının yıldızı olan Kosovalı futbolcu, 12 golle krallıkta Sörloth'un en büyük rakibi.

Muriqi, sarı-lacivertlilerin kazandığı son iki deplasman maçında 1 gol ve 2 asistle kilidi açan isim olmuştu. Max Kruse ile müthiş bir uyum yakalayan Vedat, etkili hücum presi ile rakip defansı zorluyor.

İki solak golcüden Sörloth 8, Muriqi ise 9 golünü bu şekilde buldu. İlk 15 dakikalık bölümde Norveçli (4), son 15 dakikalık bölümde ise Kosovalı (3) coşuyor.

Son güncelleme 07:31 | 30 Ocak 2020
Alexander Sörloth Fenerbahçe trabzonspor Vedat Muriqi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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