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Son dakika | Yeni Malatyaspor’dan Trabzonspor’a sert tepki: Guilherme ile iznimiz olmadan görüşme yaptılar
Yeni Malatyaspor

Son dakika | Yeni Malatyaspor’dan Trabzonspor’a sert tepki: Guilherme ile iznimiz olmadan görüşme yaptılar

Yeni Malatyaspor Kulübü Trabzonspor'un oyuncuları Guilherme ile izinsiz olarak görüşme yaptığını belirterek transfere tepki gösterdi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinde bulunan '40 bin Euro'ya serbest kalır' maddesini değerlendiren bordo mavililer Guilherme'yi Trabzon'a getirip anlaşmaya varmıştı.

30 Ocak 2020 13:29

Yeni Malatyaspor’dan yapılan açıklamada, “Trabzonspor, sözleşmeli futbolcumuz Guilherme ile kulübümüzün yazılı izni olmadan görüşmeler yapmış ve futbolcumuzu bu sabah takımımızın kamp yaptığı otelden iznimiz dışında Trabzon’a çağırmıştır” denildi.

İŞTE YENİ MALATYASPOR’DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

30 Ocak 2020 Trabzonspor Guilherme ile anlaşmaya vardı! Süper Lig`de şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan Trabzonspor sürpriz bir transfere imza attı. Bordo mavililer uzun süredir Beşiktaş`ın gündeminde olan Yeni Malatyasporlu Guilherme ile anlaşmaya vardı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:33 | 30 Ocak 2020
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