Son dakika… Trabzonspor Guilherme ile anlaşmaya vardı!

Trabzonspor’dan Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da forma giyen Guilherme ile prensip anlaşmaya vardı… Sabah saatlerinde ailesiyle birlikte Trabzon’a gelen Guilherme, bordo mavili ekiple anlaştı. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atacak.

Ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Trabzonspor’dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Bordo mavililer Teknik Direktör Hüseyin Çimşir’in özellikle istediği ve ‘sağ kanatta kullanılabilir’ raporu verdiği Guilherme ile anlaşmaya vardı.

40 BİN EURO SERBEST KALMA MADDESİ

Yeni Malatyaspor’da başarılı bir sezon geçiren ve kiralama sözleşmesinde ’40 bin Euro’ya serbest kalır’ maddesi bulunan 28 yaşındaki orta saha sabah saatlerinde ailesi ile birlikte Trabzon’a geldi. Daha önce Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan Guilherme, TFF Lisans Kurulu'nun belirlediği takım harcama limiti engeli nedeniyle siyah beyazlılara transfer olamamıştı.

Bordo mavililerde düşük maliyeti nedeniyle bir fırsat olarak gördüğü Guilherme ile 2.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon 5 asist, 7 gollük bir performans ortaya koyan Guilherme, bu sezon da geride kalan 19 haftada 5 gol, 6 asist kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası’nda da 4 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, çıktığı 4 maçta 2 gol kaydetti.

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