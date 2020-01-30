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Son dakika… Trabzonspor Guilherme ile anlaşmaya vardı!
Trabzonspor

Son dakika… Trabzonspor Guilherme ile anlaşmaya vardı!

Son dakika... Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan Trabzonspor sürpriz bir transfere imza attı. Bordo mavililer uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan Yeni Malatyasporlu Guilherme ile anlaşmaya vardı.

30 Ocak 2020 09:45

Trabzonspor’dan Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da forma giyen Guilherme ile prensip anlaşmaya vardı… Sabah saatlerinde ailesiyle birlikte Trabzon’a gelen Guilherme, bordo mavili ekiple anlaştı. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atacak.

Ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Trabzonspor’dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Bordo mavililer Teknik Direktör Hüseyin Çimşir’in özellikle istediği ve ‘sağ kanatta kullanılabilir’ raporu verdiği Guilherme ile anlaşmaya vardı.

40 BİN EURO SERBEST KALMA MADDESİ

Yeni Malatyaspor’da başarılı bir sezon geçiren ve kiralama sözleşmesinde ’40 bin Euro’ya serbest kalır’ maddesi bulunan 28 yaşındaki orta saha sabah saatlerinde ailesi ile birlikte Trabzon’a geldi. Daha önce Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan Guilherme, TFF Lisans Kurulu'nun belirlediği takım harcama limiti engeli nedeniyle siyah beyazlılara transfer olamamıştı.

Bordo mavililerde düşük maliyeti nedeniyle bir fırsat olarak gördüğü Guilherme ile 2.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon 5 asist, 7 gollük bir performans ortaya koyan Guilherme, bu sezon da geride kalan 19 haftada 5 gol, 6 asist kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası’nda da 4 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, çıktığı 4 maçta 2 gol kaydetti.

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Son güncelleme 10:05 | 30 Ocak 2020
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OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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