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Son dakika | Tahkim Kurulu’ndan Fenerbahçe’ye ret
Süper Lig

Son dakika | Tahkim Kurulu’ndan Fenerbahçe’ye ret

Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe'nin limit artırımı ile ilgili yaptığı itirazın reddedildiğini duyurdu.

30 Ocak 2020 16:44

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’nin harcama limiti ile ilgili yaptığı itirazı reddettiğini açıkladı.

İŞTE TFF’DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

“Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 16.01.2020 tarih ve 20 sayılı toplantısında alınan; Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatının 20.maddesinin 1.fıkrasında değişiklik yapılması kararının iptali ile Kulüp Lisans Kurulu’na yapılacak başvuruların transfer ve tescil tarihinin bitimi ile aynı olacak şekilde düzenlenmesi talebine ilişkin başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu tarafından yapılan talimat değişikliğinde usule, esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin itirazının esastan reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.”

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Son güncelleme 16:47 | 30 Ocak 2020
Fenerbahçe limit artışı süper lig tahkim kurulu tff
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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