Son dakika | Tahkim Kurulu Trabzonspor’un Nwakaeme’nin kartı için yaptığı itirazı reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu Trabzonspor’un Nwakaeme’nin kırmızı kartının iptali için yaptığı başvuruyı reddettiğini açıkladı. Yıldız futbolcu bu kararın ardından Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Karadeniz temsilcisinin Ziraat Türkiye Kupası’nda Denizlispor’u elediği maçta Anthony Nwakaeme rakibin çelmesiyle yerde kalmıştı. Hakem Ali Şansalan, Nijeryalı futbolcunun kendisini aldattığını düşünerek sarı kart vermişti. Ardından da 30 yaşındaki oyuncunun itirazları üzerine ikinci sarıyı gösterip oyundan atmıştı. Bordo-mavililer bu karara büyük tepki göstermişti, yönetim de konuyu Tahkim’e taşımıştı. Kurul bugün yapılan toplantının ardından itirazın esastan reddine karar verildiğini açıkladı.

İŞTE TAHKİM KURULU’NUN YAPTIĞI O AÇIKLAMA:

3. E.2020/21- K.2020/ 29

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic.A.Ş.’nin futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile ilgili itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme yönünden yaptığı itirazının esastan reddine, oybirliği ile,

– Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

4. E.2020/22- K.2020/ 30