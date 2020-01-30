SON DAKİKA Kobe Bryant’ın eşi Vanessa’dan feci kaza sonrası ilk tepki

Basketbol efsanesi Kobe Bryant Kaliforniya’da helikopter kazası sonrasında hayata gözlerini yumdu. Tüm dünyayı yasa boğan olay sonrası birçok ünlü, yaşadıkları acıyı anlatan paylaşımlarda bulundu. Şimdiye kadar sessizliğini koruyan Kobe Bryany’ın eşi Vanessa, duygularını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Vanessa, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda aile olarak “Tamamen yıkıma uğradıklarını” yazdı.
Paylaşımında ailece çekilmiş bir fotoğraf kullanan Vanessa Bryant, kendisine destek olanlara teşekkür ederek başladığı yazısında yaşadığı acının kelimelerle tarif edilemeyeceğini belirtti.
Vanessa Bryant, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Ben ve kızlarım, bu korkunç zamanda bize destek ve sevgilerini gösteren milyonlarca insana teşekkür ederiz. Dualarınız için çok teşekkürler. Buna gerçekten ihtiyacımız var. Taptığım kocam ve harika bir baba olan Kobe Bryant ve benim güzel, tatlı, sevgi dolu, düşünceli harika kızım Giannı’yı beklenmedik bir şekilde kaybettiğimiz için ailece yıkılmış durumdayız. Ayrıca kazada sevdiklerini kaybeden diğer aileler nedeniyle harap durumdayız.
Yaşadığım acıyı anlatacak kelime bulmakta zorlanıyorum. Tek tesellim, Kobe ve Gigi’nin çok sevildiklerini bilmeleri… Onlar hayatımızın bir parçası olduğu için minnettarız. Keşke sonsuza kadar yanımızda kalabilselerdi. Ne yazık ki aramızdan çok erken ayrıldılar.
Hayatımızın geri kalanı nasıl olacak emin değilim… Onlar olmadan yaşamayı hayal bile edemiyorum. Ancak her gün yeniden uyanıyoruz, hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Çünkü Kobe ve bebeğim Gigi, her gün üzerimize güneş gibi doğuyorlar. Onlara olan sevgimiz sonsuz ve ölçülemez boyutta… Onlara bir kez daha sarılmak, öpmek isterdim. Sonsuza kadar yanımda kalmalarını dilerdim.
Bizimle neşenizi, üzüntünüzü ve desteğinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. Hayatımıza yeniden yön vermeye çalışırken sergilemek istediğimiz mahremiyetimize saygı duymanızı rica ediyorum.
Team Mamba ailesini onurlandırmak için Mamba Spors Vakfı, MambaOnThree adıyla bir hesap açtı. Bu hesapta toplanan paralarla, trajik kazada hayatını kaybeden diğer insanların ailelerine yardım edilecek. Lütfen desteklerini esirgemeyin.
Bizi ayakta tutan dualarınız ve Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri ve bana duyduğunuz sevgiden dolayı teşekkür ederim”
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My girls and I want to thank the millions of people who've shown support and love during this horrific time. Thank you for all the prayers. We definitely need them. We are completely devastated by the sudden loss of my adoring husband, Kobe — the amazing father of our children; and my beautiful, sweet Gianna — a loving, thoughtful, and wonderful daughter, and amazing sister to Natalia, Bianka, and Capri. We are also devastated for the families who lost their loved ones on Sunday, and we share in their grief intimately. There aren't enough words to describe our pain right now. I take comfort in knowing that Kobe and Gigi both knew that they were so deeply loved. We were so incredibly blessed to have them in our lives. I wish they were here with us forever. They were our beautiful blessings taken from us too soon. I'm not sure what our lives hold beyond today, and it's impossible to imagine life without them. But we wake up each day, trying to keep pushing because Kobe, and our baby girl, Gigi, are shining on us to light the way. Our love for them is endless — and that's to say, immeasurable. I just wish I could hug them, kiss them and bless them. Have them here with us, forever. Thank you for sharing your joy, your grief and your support with us. We ask that you grant us the respect and privacy we will need to navigate this new reality. To honor our Team Mamba family, the Mamba Sports Foundation has set up the MambaOnThree Fund to help support the other families affected by this tragedy. To donate, please go to MambaOnThree.org. To further Kobe and Gianna's legacy in youth sports, please visit MambaSportsFoundation.org. Thank you so much for lifting us up in your prayers, and for loving Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri and me. #Mamba #Mambacita #GirlsDad #DaddysGirls #Family ❤️