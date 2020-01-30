SON DAKİKA | Galatasaray, Erkan Süer’i transfer etti!

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Erkan Süer’in transferi için Galatasaray ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Gençlerbirliği ve Boluspor altyapılarında mücadele ettikten sonra sezon başında Boluspor’da A takıma yükselen Süer, orta sahada “10 numara” pozisyonunda görev yapmakta.
Bu sezon TFF 1. Lig’de süre almayan ancak Boluspor’un U19 takımıyla 7 maça çıkan ve 8 gol atan Erkan Süer sağ ayağını kullanıyor. Genç futbolcu zaman zaman kanat bölgesinde de forma giyebiliyor.
Erkan Süer’in Galatasaray’ın U19 takımında oynaması bekleniyor.
Kulübümüz, Erkan Süer’in (@erkansuerr17) transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır.
https://t.co/NtqFX3PrmO pic.twitter.com/4BTJ8BIctO
— Boluspor (@Boluspor) January 30, 2020