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SON DAKİKA | Galatasaray, Erkan Süer’i transfer etti!
TFF 1.Lig

SON DAKİKA | Galatasaray, Erkan Süer’i transfer etti!

Son dakika gelişmesi... Galatasaray, TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da forma giyen 18 yaşındaki Erkan Süer'i kadrosuna kattı.

30 Ocak 2020 14:37

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Erkan Süer’in transferi için Galatasaray ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Gençlerbirliği ve Boluspor altyapılarında mücadele ettikten sonra sezon başında Boluspor’da A takıma yükselen Süer, orta sahada “10 numara” pozisyonunda görev yapmakta.

Bu sezon TFF 1. Lig’de süre almayan ancak Boluspor’un U19 takımıyla 7 maça çıkan ve 8 gol atan Erkan Süer sağ ayağını kullanıyor. Genç futbolcu zaman zaman kanat bölgesinde de forma giyebiliyor.

Erkan Süer’in Galatasaray’ın U19 takımında oynaması bekleniyor.

Son güncelleme 14:40 | 30 Ocak 2020
boluspor Erkan Süer galatasaray
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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