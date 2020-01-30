Son dakika… Corona virüsü sonrası Çin Süper Ligi için erteleme kararı!

Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı alarm durumuna geçiren corona virüsüne bağlı ölümlerde her gün ciddi artış yaşanıyor. Yetkililer, 29 Ocak itibarıyla 7 bin 711 vaka tespit edildiğini, ölü sayısının ise 170’e yükseldiğini açıkladı. Corona virüs alarmı nedeniyle Çin Süper Ligi için erteleme kararı alındı…

Çin Futbol Federasyonu, ülkedeki corona virüs nedeniyle 22 Şubat’ta başlaması gereken Çin Süper Ligi ile birlikte tüm ligleri süresiz olarak ertelediğini açıkladı. Yaya Toure, Hulk, Talisca, Oscar ve Fellaini gibi yıldız oyuncuların yer aldığı Çin Süper Ligi normal şartlarda 22 Şubat’ta başlayıp 31 Ekim’e kadar devam edecekti. Ancak ülkede yaşanan corona virüsü tehlikesi sonrası yaşanan kaos futbolu da vurdu. Çin Kadın Futbol Milli Takımı’nın Avustralya’da kaldıkları otelde karantinaya alınmasının ardından Çin’de de tüm ligleri erteleme kararı alındı.

KAYAK ŞAMPİYONASI DA ERTELENMİŞTİ

Çin’in Yanqing şehrinde 15-16 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan Dünya Erkekler Kayak Şampiyonası da ertelenmişti. 13-15 Mart’ta Nanjing’de düzenlenecek olan 2020 Dünya Atletizm Şampiyonası da Dünya Sağlık Örgütü görüşü alınarak 12 ay ileri atıldı.

Formula 1 yetkilileri de 17-19 Nisan’da Shanghai’da koşulacak Grand Prix için durumu gözlemlediklerini açıkladı. Çin Futbol Federasyonu erteleme gerekçesini yazılı bir açıklama ile duyurdu: “Tüm seviyedeki ulusal futbol ligleri; corona virus salgınının yayılmasını engellemek; taraftar, medya, oyuncular, antrenörler, hakemler, kulüpler ve görevlilerin sağlığını korumak amacıyla ertelenmiştir.”

Virüs, ortaya çıktığı Çin anakarasının dışında Çin'e bağlı üç bölgeye ve 16 ülkeye yayılmış durumda. Bugüne dek Çin dışında herhangi bir ölümlü vaka görülmedi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), corona virüsü nedeniyle küresel çapta acil durum ilan edilip edilmeyeceğini karara bağlamak üzere bugün toplanıyor.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün bilhassa bazı ülkelerdeki ilerleyişi ve bilhassa insandan insana geçişi bizi kaygılandırıyor” dedi.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.