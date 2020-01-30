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Sivasspor’da transfer için geri sayım
Sivasspor

Sivasspor’da transfer için geri sayım

Sivasspor’un, en son New England Revolition forması giyen 27 yaşındaki Fransız stoper oyuncusu Samba Camara transferinde mutlu sona ulaşması çok yakın...

30 Ocak 2020 09:51

Süper Lig'e bu sezon damgasını vuran lider DG Sivasspor, devre arası transfer döneminde çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sivasspor'un, en son Revolition forması giyen 27 yaşındaki Fransız stoper oyuncusu Samba Camara transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Camara’nın transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

Kırmızı-beyazlı kulüp, Yasin Öztekin ve Claudemir'den sonra üçüncü imzasını attıracak.

Kariyerinde 75 maça çıkan Camara, 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Fransız futbolcu, kariyerinde Le Havre B, AC Le Havre ve New England Revolition formaları giydi. (İHA)

Son güncelleme 09:51 | 30 Ocak 2020
sivasspor
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OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
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18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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