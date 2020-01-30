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Sivasspor’a bir kötü haber daha!
Süper Lig

Sivasspor’a bir kötü haber daha!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fernando ve Kone'nin ardından bir diğer forvet Yatabare'nin de sakatlandığını açıkladı.

30 Ocak 2020 17:24

Süper Lig’in lideri Sivasspor’da sakatlıklar kabus oldu! Yiğidolar’ın 3. forveti de sakatlandı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, TRT Spor’a canlı yayında telefonla bağlanarak yaptığı açıklamada Fernando ve Kone’nin ardından Yatabere’nin de birkaç hafta forma giyemeyeceğini belirtti. Çalımbay, “Şu anda Fernano ve Kone’nin sakatlıkları var. Biri 4, diğeri de 3 hafta olmayacak. Yatabare tek forvetti ve son maçta sakatlandı. Bir süre o da yok! Acil olarak forvet bakıyoruz” dedi.

19. haftayı 41 puanla en yakın takipçisinin 4 puan önünde lider geçen Sivasspor, 20. haftada Gaziantep FK, 21. haftada Başakşehir ve 22. haftada Trabzonspor ile karşılaşacak.

Son güncelleme 17:24 | 30 Ocak 2020
fernando kone Rıza Çalımbay sivasspor süper lig Yatabare
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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