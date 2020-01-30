Sivasspor’a bir kötü haber daha!

Süper Lig’in lideri Sivasspor’da sakatlıklar kabus oldu! Yiğidolar’ın 3. forveti de sakatlandı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, TRT Spor’a canlı yayında telefonla bağlanarak yaptığı açıklamada Fernando ve Kone’nin ardından Yatabere’nin de birkaç hafta forma giyemeyeceğini belirtti. Çalımbay, “Şu anda Fernano ve Kone’nin sakatlıkları var. Biri 4, diğeri de 3 hafta olmayacak. Yatabare tek forvetti ve son maçta sakatlandı. Bir süre o da yok! Acil olarak forvet bakıyoruz” dedi.

19. haftayı 41 puanla en yakın takipçisinin 4 puan önünde lider geçen Sivasspor, 20. haftada Gaziantep FK, 21. haftada Başakşehir ve 22. haftada Trabzonspor ile karşılaşacak.