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Potada 9 temsilcimiz Avrupa sahnesinde! İşte toplu sonuçlar | Pınar Karşıyaka ve Ormanspor turladı
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Potada 9 temsilcimiz Avrupa sahnesinde! İşte toplu sonuçlar | Pınar Karşıyaka ve Ormanspor turladı

Avrupa sahnesinde ülkemizi temsil eden ekiplerden 9'u parkeye çıktı. FIBA Avrupa Kupası'nın favorileri arasındaki Pınar Karşıyaka, deplasmanda BC Enisey'i 96-73 yendi ve grubunu lider bitirmeyi garantiledi. Kadınlar EuroCup'ta ise Ormanspor, Olympiacos'u eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

30 Ocak 2020 00:58

Basketbolda kadınlarda ve erkeklerde temsilcilerimiz mücadelesini sürdürürken 9 takımımız Avrupa sahnesinde parkeye çıktı. EuroCup’taki temsilcilerimizden Galatasaray, konuğu UNICS Kazan’ı 90-76 yenerek önemli bir galibiyet elde ederken, FIBA Avrupa Kupası’nın favorilerinden Pınar Karşıyaka, deplasmanda BC Enisey’i 96-73 yendi ve kritik bir galibiyet daha 2. Tur L Grubu’nu lider bitirmeyi garantiledi.

Ormanspor turladı!

Kadınlar EuroCup’ta ise üç temsilcimiz Son 16 Turu 2. Maçı için sahadaydı. İlk maçta deplasmanda 72-64 mağlup olan Ormanspor, konuğu Olympiacos’u 83-59 mağlup etti ve rakibini +16 fark ile elemeyi başardı. Hatay BŞB ve Beşiktaş ise turnuvaya aynı turda veda etti.

İşte toplu sonuçlar:

EuroCup Top 16 E Grubu: Partizan 69-57 Darüşşafaka Tekfen

EuroCup Top 16 G Grubu: Galatasaray Doğa Sigorta 90-76 UNICS Kazan

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu: Türk Telekom 100-87 Torun PC

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu: BC Nizhny Novgorod 89-64 Gaziantep Basketbol

FIBA Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu: BC Enisey 73-96 Pınar Karşıyaka

FIBA Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu: Leiden Basketball 87-89 Bahçeşehir Koleji

Kadınlar EuroCup Son 16 Turu 2. Maç: Ormanspor (64)83-59(72) Olympiacos

Kadınlar EuroCup Son 16 Turu 2. Maç: Hatay BŞB (71)77-70(90) SpartaK MR Vidnoje

Kadınlar EuroCup Son 16 Turu 2. Maç: Carolo Basket (92)86-72(76) Beşiktaş

Son güncelleme 00:58 | 30 Ocak 2020
basketbol Ormanspor Pınar Karşıyaka
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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