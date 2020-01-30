MAÇ SONUCU | Barcelona 5-0 Leganes

İspanya Kral Kupası Son 16 Turu’nda Barcelona ile Leganes karşı karşıya geldi. Camp Nou’da oynanan mücadeleyi as kadrosuyla sahaya çıkan Barça 5-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

Ligde son 3 haftada 4 puan toplayabilen ve hafta sonu Valencia’ya yenilen Barcelona maça 4. dakikada Griezmann’ın golüyle başladı. 28. dakikada stoper Lenglet ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

Lionel Messi 59’da farkı 3’e çıkarırken, 77. dakikada Arthur skoru 4-0 yaptı. Maçtaki son sözü ise 89. dakikada Lionel Messi söyledi: 5-0.

Bu sonuçla Barcelona çeyrek finale yükselirken, kupa adını bir üst tura yazdıran diğer takımlar şöyle;

Athletic Bilbao, Valencia, Villarreal, Granada, Real Sociedad, Real Madrid…