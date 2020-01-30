MAÇ SONUCU | Alba Berlin 70-74 Fenerbahçe Beko

Euroleague’in 22. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya ekibi Alba Berlin ile karşı karşıya geldi. Mercedes-Benz Arena’da 12 bin 122 seyircinin önünde oynanan maçta temsilcimiz parkeden 74-70’lik skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe’de en skorer isim 16 sayıyla Sloukas olurken, kritik anlarda dış isabet bulan Westermann 3’te 3’lük üç sayı isabetiyle 11 sayılık katkı yaptı. Datome de 15 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Temsilcimiz bu skorla 22. haftada 10. galibiyetini alırken, Berlin ekibi 15. mağlubiyetini yaşadı. Sarı-lacivertliler, 5 Şubat Çarşamba günü Rus ekibi Zenit ile deplasmanda karşılaşacak.

Salon: Mercedes-Benz Arena

Hakemler: Sasa Pukl, Tomasz Trawicki, Aare Halliko

Alba Berlin: Rokas Giedraitis 14, Luke Sikma 5, Landry Nnoko 11, Marcus Eriksson 8, Peyton Siva 2, Martin Hermannsson 10, Kenneth Ogbe 2, Johannes Thiemann 4, Makai Mason 9, Tyler Cavanaugh 5, Niels Giffey, Jonas Mattisseck

Başantrenör: Aito Garcia Reneses

Fenerbahçe: Nando De Colo 10, Jan Vesely 10, Kostas Sloukas 16, Nikola Kalinic 6, Derrick Williams 4, Luigi Datome 15, Leo Westermann 11, Malcolm Thomas 2, Ali Muhammed, James Nunnally

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. periyot: 22-17 (Alba Berlin lehine)

Devre: 41-33 (Alba Berlin lehine)

3. periyot: 56-50 (Alba Berlin lehine)