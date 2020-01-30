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Hasan Ali Kaldırım takımla çalıştı
Süper Lig

Hasan Ali Kaldırım takımla çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürürken, sakatlığı düzelen Hasan Ali Kaldırım takımla birlikte çalıştı.

30 Ocak 2020 20:35

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, 3'erli gruplar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam etti. Antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Sakatlığı geçen Hasan Ali Kaldırım, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve maçın oynanacağı kente hareket edecek.

Son güncelleme 20:35 | 30 Ocak 2020
Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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