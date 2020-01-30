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Guilherme Trabzon´a geldi, Manoel Messias da yolda
Trabzonspor

Guilherme Trabzon´a geldi, Manoel Messias da yolda

Trabzonspor, BTC Turk Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Guilherme ve Brezilya ekiplerinden Cruzeiro forması giyen Manoel Messias'ı kadrosuna katıyor.

30 Ocak 2020 12:29

Karadeniz temsilcisi, Brezilyalı futbolcusu Guilherme ile prensip anlaşmasına varırken defans hattını Brezilya ekiplerinden Cruzeiro forması giyen Manoel Messias ile güçlendiriyor. Guilherme, sabah saatlerinde Trabzon’a gelirken, Messias’ın da bugün Trabzon’a geleceği öğrenildi. İki Brezilyalı oyuncunun da sağlık kontrollerinden sonra resmi imzayı atarak bordo mavili takımın akşam antrenmanına katılması bekleniyor.

Bordo mavili takım bonservisi İtalya’nın Benevento kulübünde olan Guilherme ve Cruzeiro forması giyen Manoel Messias’ı 6 aylığına kiralayacak. Trabzonspor iki oyuncunun da opsiyon hakkının elinde tutarak sezonun sonunda futbolcuların göstereceği performansa göre transferlerini gerçekleştirecek.

Guilherme, bu sezon oynadığı 18 maçta 5 gol atarken 6 da asist yaptı. Brezilya Serie A’da toplam 245 maça çıkan Messias 14 gollük performans gösterdi ve 4 de asist yaptı.

30 Ocak 2020 Trabzonspor Guilherme ile anlaşmaya vardı! Son dakika... Süper Lig`de şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan Trabzonspor sürpriz bir transfere imza attı. Bordo mavililer uzun süredir Beşiktaş`ın gündeminde olan Yeni Malatyasporlu Guilherme ile anlaşmaya vardı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:29 | 30 Ocak 2020
Guilherme Manoel Messias trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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