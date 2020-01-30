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Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Ricardo Rodriguez, PSV için yola çıktı!
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Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Ricardo Rodriguez, PSV için yola çıktı!

Milan’ın İsviçreli futbolcusu Ricardo Rodriguez, PSV Eindhoven’a transferi için Amsterdam’a hareket etti.

30 Ocak 2020 12:05

Milan'da forma giyen İsviçreli futbolcu Ricardo Rodriguez, Hollanda ekibi PSV'ye transferi için Amsterdam'a hareket etti.

Fenerbahçe'nin de bir süredir gündeminde olan 27 yaşındaki futbolcunun mali durumlar sebebiyle sarı-lacivertli ekibe transferi gerçekleşmemişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Rodriguez, PSV'nin teklifini kabul etti ve Hollanda'ya giderken Milano Havalimanı'nda görüntülendi.

Son güncelleme 12:05 | 30 Ocak 2020
Fenerbahçe milan psv Ricardo Rodriguez
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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