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Fenerbahçe’den transferi saati talebi için ret verilmesine tepki!
Süper Lig

Fenerbahçe’den transferi saati talebi için ret verilmesine tepki!

Fenerbahçe Kulübü, TFF Tahkim Kurulu'nun yaptıkları değişiklik talebini reddetmesinin ardından resmi siteden açıklama yaptı.

30 Ocak 2020 21:10

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ara transfer dönemini 31 Ocak 18:00’da sona erdirme kararına yaptıkları itirazın Tahkim tarafından reddedilmesi üzerine bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertliler, talimat değişikliğinin dünyanın gerçekleri ile örtüşmediğini bildirdi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA…

“Kulübümüz geçtiğimiz günlerde TFF Yönetim Kurulu tarafından bildirilen ve transferlerin Kulüp Lisans Kurulu’na transferin son günü saat 18:00 kadar onay için sunulmasını öngören talimat hükmüne karşı tahkim yoluna başvurmuştur.

Tüm futbol camiasının da malumu olduğu ve hatta her sezon televizyon yayınlarına da yansıdığı üzere, transferler bazen son 1 saat hatta son 1 dakika içinde dahi belli gelişmelere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. Bazen dünyanın başka bir ucundaki bir kulübün transferde yaptığı bir hamle, ülkemize kadar uzanan transferler zincirine yol açabilmektedir. Kaldı ki ülkeler arası saat farkı ile özellikle Avrupa ligleriyle aramızda 2 saat fark olduğunu da hesaba kattığınızda Türkiye’de transferin hemen hemen saat 16:00 itibariyle sona ermesi sonucuyla karşılaşılmaktadır.

Transfer süreçlerinin dinamik doğası itibariyle kaçınılmaz olan bu gerçekler görmezden gelinerek yapılan talimat değişikliği, bizlere bir kez daha futbolun kendi ihtiyaçlarına, doğasına ve gerçeklerine uzak bir anlayışla yönetildiğini göstermektedir.

Kulüp Lisans Kurulu’nun, futbol dünyasının gerçeklerine uyum sağlamasını beklediğimizi ısrarla dile getirmemize rağmen, kulüplerin diğer tüm ülkelerin aksine, rutin iş mesaisi saatlerine uymak zorunda bırakıldığını ve bu durumu Tahkim Kurulu’nun olumsuz kararıyla bir kez daha kabul etmek zorunda kaldığımızı, başvurumuzun sadece bu hususa ilişkin olduğunun da altını çizerek belirtmek isteriz.”

Son güncelleme 21:10 | 30 Ocak 2020
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