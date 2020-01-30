Fenerbahçe’de Alper Potuk ve Miha Zajc bilmecesi! Rizespor’dan Melnjak yanıtı…

TFF’nin belirlediği kriterlere her anlamda uymaya çalışan Fenerbahçe’de federasyonun şartların bir kısmına olumsuz cevap vermesi ile transfer durumu çözülemiyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın sampiyonluk yolunda emin adımlarla devam edebilmesi için gerekli sol bek ve stoper transferini gerçekleştiremeyen sarı-lacivertliler, bu durumu neticeye kavuşturmak için yoğun bir mesai harcıyor.

Sezona şampiyonluk parolası ile çıkan ve takımdaki olumlu havayı oyuncu takviyeleri ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe Yönetimi, rotasını Çaykur Rizespor’a çevirmişti. Alper Potuk’a karşılık Melnjak’ı isteyen sarı-lacivertlilerde hala sonuca varılamadı. Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın da Alper ile ilgilendiklerini açıklaması üzerine yarın sona erecek ikinci transfer ve tescil dönemi öncesinde transferin netleşmesi için gözler iki kulübe çevrildi.

Ancak, bonservisini eline almak isteyen Alper Potuk, kendisine başka bir kulüp bulabileceğini ifade etti. Fenerbahçe Kulübü’nden ‘6 ay kiralık git, form kaybetme, sonrasında yapılacak transferinden biz de para kazanalım’ ısrarlarına sıcak bakmayan Alper, Rize’ye de gitmek istemiyor.

Teknik heyet tarafından idmanlara alınmayan Alper Potuk’un düşüncesi yarın saat 18.00’e kadar netleşmediği taktirde ise sezonun geri kalanını kadro dışı geçirmesi gündemde.

HASAN KARTAL: MELNJAK’I KESİNLİKLE SATMIYORUM

Öte yandan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, DHA’ya yaptığı açıklamada, Melnjak’ı kesinlikle satmayacağını ifade ederek, Alper’e her zaman kapılarının açık olduğunu söyledi. Hasan Kartal, kadroda gerekli takviyeleri yaptıklarının da altını çizdi.

MIHA ZAJC ELDE KALIYOR

Fenerbahçe’de forma şansı az bulan Miha Zajc’ın durumu da netlik kazanmadı. Sloven futbolcu, artık sürekli oynayabileceği bir kulüp ararken, basında yer alan haberlerin tersine, Brescia’dan resmi bir teklif gelmediği öğrenildi. İtalya ekibinin, Zajc’ın sağlık raporlarını istediği ancak zorunlu satın alma opsiyonuna sıcak bakmadığı için bu transferin başlamadan kapandığı belirtildi.