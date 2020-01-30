Fatih Terim’den yıldız futbolcuya: ‘Sana ihtiyacım var, hemen dön’

Falcao ve Saracchi'nin sakatlığının ardından sarsılan Galatasaray'da olumlu gelişmeler yaşanmaya başladı. Ara transfer döneminin ilk günlerinde Cimbom'a kiralık dönen Henry Onyekuru, sıtma nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalmıştı.

Nijeryalı yıldız, dünkü antrenmana katıldı ve takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Onyekuru'nun hastalığından kurtulmasından dolayı memnun olan Teknik Direktör Fatih Terim, Nijeryalı yıldız ile kısa bir görüşme yaptı.

Onyekuru’dan sağlık durumu hakkında olumlu dönüş alan Terim, “Bir an önce toparlanıp takımdaki yerine geri dönmelisin. Senden bu özveriyi bekliyorum. Çünkü sana zorlu maratonda ihtiyacımız olacak” ifadelerini kullandı.

2018-19 sezonundaki şampiyonlukta büyük rol oynayan 22 yaşındaki yıldız kanat, toplamda 16 gol-6 asistlik performansıyla Terim'in gözdesi olmuştu. Onyekuru'nun Kayserispor maçının kadrosunda olması bekleniyor.

FORMA YİNE ADEM BÜYÜK’ÜN

Cimbom’da sakatlıkların sürekli hücum hattında olması Adem Büyük'ün daha çok süre almasını sağlıyor. 32 yaşındaki forvet, Falcao ve Andone'nin yaşadığı uzun süreli saatlıklar sonrası şu ana kadar 8'i ilk 11 olmak üzere 21 resmi maça çıktı. Adem, Kayseri ve Kasımpaşa maçlarında sahada olacak.

ANDONE ISINIYOR

9 Kasım’daki Gaziantep maçında sakatlanan Florine Andone, dün idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı. Ardından kondisyoner eşliğinde yükleme çalışması gerçekleştiren Rumen forvetin, birkaç haftaya oyanayabilecek duruma geleceği öğrenildi. Fatih Terim'in Kayserispor maçında Andone'yi riske etmeyeceği belirtildi.