Erkan Süer kimdir? Galatasaray’ın yeni transferi Erkan Süer kaç yaşında?

Galatasaray, Boluspor’dan Erkan Süer’i kadrouna kattığını açıkladı. Bu transferin ardından ise Erkan Süer’in kim olduğu ve kaç yaşında olduğu bilgileri araştırılmaya başlandı. İşte futbolcu hakkında bilgiler.

ERKAN SÜER KİMDİR?

Erkan Süer, 12 Temmuz 2001 yılında Tokat’ta doğan ve Türkiye U19’da forma giyen futblcudur. Genç isim on numara ve sol kanat bölgelerinde oynayabilmektedir. Erkan Süer geçen sezon 24 maçta 16 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu yıl ilk kez U19 Milli Takım kadrosuna çağrılan genç 1.80 boyundaki 10 numara bu sezon ise 7 maçta 8 gollük perfomans sergiledi.

GALATASARAY, ERKAN SÜER’İ KADROSUNA KATTI

Galatasaray, Boluspor’un 18 yaşındaki futbolcusu Erkan Süer’i transfer etti. Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna genç bir futbolcuyu kattı. Sarı-kırmızılılar, TFF 1. Lig takımlarından Boluspor’un 18 yaşındaki futbolcusu Erkan Süer ile anlaşma sağladı. Boluspor’un resmi internet sitesinden bu transfer ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Profesyonel Futbolcumuz Erkan Süer’in transferi konusunda Galatasaray ile anlaşma sağlamıştır. Erkan Süer’e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray’da başarılar dileriz” denildi. Orta sahada oynayan Erkan Süer, bu sezon Boluspor A Takımı ile Ziraat Türkiye Kupası’nda Payasspor ile oynanan maçta oynadı. Genç futbolcu, U19 Ligi’nde bu sezon görev aldığı 8 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırdı.

İHA