Damian Lillard’ın triple double performansı galibiyeti getirdi

NBA’de geçtiğimiz gece 6 maç oynandı. Takımlar basketbol efsanesi Kobe Bryant’ın vefatını anmak adına maça 8 ve 24 saniye ihlaliyle başlamaya devam ediyor. Gecenin dikkat çeken maçında Portland Trail Blazers kendi evinde Houston Rockets’ı 125-112 mağlup etti.

Damian Lillard 36 sayı, 10 ribaund ve 11 asistle kariyerindeki ilk triple double performansına imza attı ve takımına galibiyeti getirdi. Blazers’ta CJ McCollum 22, Trevor Ariza 21 sayılık katkı verdi. Rockets’ta ise James Harden 5/18 saha içi isabetiyle 18 sayıda kalırken, Russell Westbrook 39 sayı, 10 ribaund ve 6 asistle mücadele etti.

Batı Konferansı play-off mücadelesi için önemli maçlardan birinde Utah Jazz ile San Antonio Spurs karşı karşıya geldi. Spurs, DeMar DeRozen’ın 38 sayı, 5 ribaund ve 5 asistlik performansıyla maçı 127-120 kazandı ve play-offlara kalma yolunda önemli bir adım attı. Donovan Mitchell’ın 31 sayıyla mücadele ettiği Jazz ise 15 maçta gelen 14 galibiyetin ardından arka arkaya 2. mağlubiyetini aldı.

Damian Lillard’s 1st career triple-double of 36 PTS, 10 REB, 11 AST pushes the @trailblazers past Houston at home. pic.twitter.com/K3xa9KCwPN

— NBA (@NBA) January 30, 2020