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Son Dakika: Son dakika gelişmesi: Corona virüsü hızla yayılıyor… Ölü sayısı dehşet verici boyutlara vardı
Çin Kadın Futbol Takımı Avustralya’da karantinaya alındı
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Çin Kadın Futbol Takımı Avustralya’da karantinaya alındı

Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı alarm durumuna geçiren corona virüsüne bağlı ölümlerde her gün ciddi artış yaşanıyor. Yetkililer, 29 Ocak itibarıyla 7 bin 711 vaka tespit edildiğini, ölü sayısının ise 170'e yükseldiğini açıkladı. Koronavirüs alarmı nedeniyle Çin Kadın Futbol Takımı Avustralya'da tedbir amaçlı karantinaya alındı.

SKOR DIŞ HABER 30 Ocak 2020 08:34

Çin’de bir kabus haline gelen korona virüsü sporcuları da etkilemeye başladı. 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri için Avustralya’ya giden Çin Kadın Futbol Takımı güvenlik tedbiri nedeniyle karantinaya alındı. 22 Ocak’ta Vuhan’da bulunan ve ardından Şangay üzerinden Avustralya’nın Brisbane kendine geçen Çin Kadın Futbol Takımı 32 kişilik ekiple beraber konakladıkları otelde korunmaya alındı.

Kentin bağlı olduğu bağlı olduğu eyaletin sağlık bakanı sporcuların 5 Şubat’a kadar gözlem altında kalacağını açıkladı.

Şimdiye kadar hiçbir sporcuya hastalık teşhisi koyulmadı ancak Çin Kadın Futbol Takımı Avusturya’daki hazırlıklarına 14 günlük bekleyişin ardından devam edebilecek.

Son güncelleme 08:38 | 30 Ocak 2020
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