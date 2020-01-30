Çin Kadın Futbol Takımı Avustralya’da karantinaya alındı

Çin’de bir kabus haline gelen korona virüsü sporcuları da etkilemeye başladı. 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri için Avustralya’ya giden Çin Kadın Futbol Takımı güvenlik tedbiri nedeniyle karantinaya alındı. 22 Ocak’ta Vuhan’da bulunan ve ardından Şangay üzerinden Avustralya’nın Brisbane kendine geçen Çin Kadın Futbol Takımı 32 kişilik ekiple beraber konakladıkları otelde korunmaya alındı.

Kentin bağlı olduğu bağlı olduğu eyaletin sağlık bakanı sporcuların 5 Şubat’a kadar gözlem altında kalacağını açıkladı.

Şimdiye kadar hiçbir sporcuya hastalık teşhisi koyulmadı ancak Çin Kadın Futbol Takımı Avusturya’daki hazırlıklarına 14 günlük bekleyişin ardından devam edebilecek.