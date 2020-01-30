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Barcelona’nın 100 milyon Euro’luk teklifini reddettiler!
İspanya La Liga

Barcelona’nın 100 milyon Euro’luk teklifini reddettiler!

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'ın, Brezilyalı futbolcu Richarlison için gelen 100 milyon Euro'luk teklifi reddettiği iddia edildi. Sky Sports'un haberine göre; Katalan devi Barcelona, Suarez'in yokluğunu Richarlison ile doldurmak istiyordu.

SKOR DIŞ HABER 30 Ocak 2020 10:32

İngiltere’de Everton forması giyen Brezilyalı futbolcu Richarlison için Barcelona’nın resmi teklifte bulunduğu ancak İngiliz ekibinin 100 milyon Euro’luk teklifi elinin tersiyle ittiği iddia edildi. Sky Sports’un haberine göre; Cuma günü kapanacak ara transfer dönemi öncesinde takıma takviye yapmak isteyen Katalan devi, forvet hattını sürpriz bir isimle güçlendirmek istedi.

Luis Suarez’in yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmasının ardından forvet hattında eksik kalan Barcelona, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Carles Perez’in de 13 milyon Euro’ya Roma’ya gitmesine izin verince yeni futbolcu arayışlarına girdi.

İlk olarak Valencia ve İspanya Milli Takımı forveti Rodrigo Moreno’yu transfer etmek isteyen Barcelona, başarısız sonuçlanan girişimin ardından 22 yaşındaki Richarlison için Everton’ın kapısını çaldı.

Kanat ve forvet bölgesinde forma giyen Richarlison için 100 milyon Euro veren Barcelona bu transfer girişiminden de olumsuz sonuçla geri döndü. 2017’de Fluminense’den 12 milyon Euro’ya Watford’a transfer olan Brezilyalı futbolcu, bir sonraki yıl 40 milyon Euro’ya Everton’ın yolunu tuttu.

Bu sezon Everton formasıyla 27 maça çıkan Richarlison, 10 gol atıp 4 asist yaptı.

Son güncelleme 10:32 | 30 Ocak 2020
barcelona everton Richarlison
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