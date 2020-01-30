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Alba Berlin Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague’de zorlu maç…
Euroleague

Alba Berlin Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague’de zorlu maç…

Euroleague'de bu akşam Fenerbahçe Beko, Alba Berlin'e konuk olacak. Alba Berlin Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusu basketbol tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. THY Euroleague'in 22. hafta maçında deplasmanda Almanya'nın Alba Berlin ekibiyle karşılaşacak olan temsilcimizin maçına dair canlı izleme detayları...

30 Ocak 2020 09:48

Fenerbahçe Euroleague’de çıkışa geçti, deplasmanda oynadığı son iki maçı kazanan temsilcimiz bu seriyi devam ettirmek istiyor. Bu akşam Alba Berlin’e konuk olacak olan Fenerbahçe’nin hedefi galibiyet. Peki Alba Berlin Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

ALBA BERLİN FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alba Berlin Fenerbahçe Beko maçı 21.30’da başlayacak. beIN SPORTS 3’ten canlı yayınlanacak. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler haberin devamındaki link üzerinden ücretli üyelik işlemlerini gerçekleştirerek maçı internetten canlı izleyebilir.

ALBA BERLİN FENERBAHÇE CANLI İZLE

Son güncelleme 09:48 | 30 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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