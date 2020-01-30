Alba Berlin Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague’de zorlu maç…

Fenerbahçe Euroleague’de çıkışa geçti, deplasmanda oynadığı son iki maçı kazanan temsilcimiz bu seriyi devam ettirmek istiyor. Bu akşam Alba Berlin’e konuk olacak olan Fenerbahçe’nin hedefi galibiyet. Peki Alba Berlin Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

ALBA BERLİN FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alba Berlin Fenerbahçe Beko maçı 21.30’da başlayacak. beIN SPORTS 3’ten canlı yayınlanacak. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler haberin devamındaki link üzerinden ücretli üyelik işlemlerini gerçekleştirerek maçı internetten canlı izleyebilir.

ALBA BERLİN FENERBAHÇE CANLI İZLE