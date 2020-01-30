Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: ‘Akıl alacak iş değil’

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor’la sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan teknik direktör Yılmaz Vural, ayağının tozuyla camiaya önemli mesajlar gönderdi. Mehmet Altıparmak’tan görevi devrelan deneyimli çalıştırıcı, “Buraya koştura koştura geldik. Bekleyecek zamanımız yok. Bu takım 65 şut atmış sadece 54’ü kaleyi bulmuş. Dolayısıyla ligin en az gol atan takımlarından bir tanesiyiz. Bursaspor maçı son örnek. Rakip 1-2 kere kaleye gelip golü buldu, Akhisarspor birçok fırsatı kaçırdı. Herkesle iletişimde olacağız. Kondisyon merkezinden malzemecisine kadar konuşacağız. Biz birlikte başarıyı yakalayacağız. Pazar günü Altınordu deplasmanıyla yeni bir sayfa açacağız” dedi.

Süper Lig potasında yer alan ikinci sıradaki BŞB Erzurumspor’la aralarındaki puan farkının 6 olduğunu vurgulayan Yılmaz Vural, “Bu ligde herkes herkesi yenebilir. Takım olabilirsek, her şeyi doğru yaparsak sonuçlarını da rahat alabiliriz. Akhisarspor takımı çok önemli bir dönemde. Bu sezon mutlaka Süper Lig’e çıkması gerekiyor. Bu kulübün transfer yasağı var. Süper Lig olduğu zaman ekonomi de farklı olacak. Lige çıkamadığımızda o borçlar önümüzdeki seneye yığılacak ve çığ gibi olacak. Bu takımın geçen sezon küme düşmemesi lazımdı. Türkiye Kupası’nı kazanıyorsun, Avrupa’da oynuyorsun ve küme düşüyorsun, akıl alacak iş değil” diye konuştu.

“TARAFTAR MAÇA GELSİN”

Taraftara da çağrıda bulunan tecrübeli teknik adam, “Manisa’da oynarken seyirci sayısı buradakinden daha fazlaydı. Sıkıntıları ne bilemiyorum. Akhisarlıysan bu takım 3. Lig’de de olsa Akhisarlısındır. Sonuca göre takım desteklemez, bu doğru olmaz. Çok güzel bir stadımız var. İstanbul’da kale arkasında bir maçı izlemek. 150 TL. Biletler 800 TL’ye 900 TL’ye satılıyor. Taraftarımız hiç olmazsa bir bilet ile katkıda bulunsun. Lütfen maçlarımıza gelsinler. Hep birlikte burada güzel günler yaşarız, bizim onlara ihtiyacımız var. Taraftarsız bir takım olmaz. Başakşehir’i örnek veriyorum. Takım kaç senedir beri şampiyonluğa oynuyor. Ama son dakikada 8 puan geriden gelen takıma şampiyonluğu verdiler. Niye, destek yok oyuncular havaya giremiyor” yorumunu yaptı.

“TÜRK OYUNCU ÇALIŞMAYI SEVMEZ”

Oyuncularla toplantı gerçekleştirdiğini sözlerine ekleyen Yılmaz Vural, şu ifadelere yer verdi: “Takımımızda stoperde iki arkadaşımız cezalı. Biri Cocolic, diğeri de Alperen. Hasan Ali İstanbul’a tedaviye gitti. Muhammet’in gribal bir enfeksiyonu var. Taha da sakatlıktan biraz erken dönmüş, kensinin tekrar bir sakatlığı oldu. Kadro dışı kalan Eray ise affedildi. Hafta sonuna bir takım sahaya çıkacak. Futbolculara da söyledim, biz idare edilen birileri değiliz biz kendimiz idare ederiz. Başkası bizi idare edemez. Bir kere bu bilinçte olurlarla iyi bir takım olabiliriz. Çok çalışınca bizim Türk oyuncular doğru tepki vermiyor. Böyle sorunları bütün takımlarda yaşadık. Umarım burada yaşamayız.”