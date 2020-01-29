SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kızılay’dan Ensar’a 8 milyon dolarlık bağış
Yeni Malatya Stadyumu’nda deprem incelemesi
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatya Stadyumu’nda deprem incelemesi

Yeni Malatyaspor’un maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu’nda yapılan inceleme neticesinde depremden kaynaklı soruna rastlanmadığı ve stadın müsabaka oynamaya elverişli olduğu belirtildi.

29 Ocak 2020 14:05

Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Stadımızda depremden kaynaklı herhangi bir soruna rastlanmadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapmış olduğu tetkikler sonucu Yeni Malatya Stadyumu'nda herhangi bir ‘taşıyıcı kolon hasarı ve yıkılma' gibi deprem kaynaklı bir soruna rastlanmamıştır. Stadımızda yapılan inceleme sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından yazılan raporda, ‘2017 yılında tamamlanan Yeni Malatya Stadyum binası deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiş olup, 24.01.2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında yaptığımız incelemelerde taşıyıcı sistemde herhangi bir hasar tespit edilmemiştir’ ifadelerine yer verildi” denildi. (İHA)

Son güncelleme 14:05 | 29 Ocak 2020
deprem yeni malatyaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
31/01/2020 - 20:00
-
Gençlerbirligi
Antalyaspor
01/02/2020 - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR