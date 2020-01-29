Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı ve maçın hakemi belli oldu. Trabzonspor Fenerbahçe’de Ali Palabıyık düdük çalacak. İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçının saati ve kanalı…

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı 1 Şubat Cumartesi saat 20:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE TARAFTARI MAÇA ALINMAYACAK

Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabaka için düzenlenen Spor İl Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağı karşılaşmada 700’ü özel güvenlik olmak üzere toplam 2 bin 100 güvenlik personeli görev yapacak. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi aylık olağan toplantısını yaptı. Trabzon Valiliği’nde gerçekleşen toplantıya, Trabzonspor Kulübü temsilcileri ve diğer yetkililer katıldı. Kurulda A Riski kategorisine alınan zorlu müsabaka için uygulanacak güvenlik tedbirleri konuşularak karara bağlandı. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak olan karşılaşmada 700’ü özel güvenlik olmak üzere bin 400 resmi güvenlik personeli ile birlikte toplam 2 bin 100 güvenlik personeli görev yapacak. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi iki takım arasında oynanan maçlarda misafir takım taraftarı alınmaması yönündeki karar bu maçta da uygulanacak ve sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşmaya alınmayacak.