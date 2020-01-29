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Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?
Trabzonspor

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

Trabzonspor bu hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Trabzonspor Fenerbahçe maçı iki ezeli ekibin kozlarını paylaşmasına sahne olacak. Peki Süper Lig'de zirve yarışı için büyük önem taşıyan Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

29 Ocak 2020 14:45

Trabzonspor Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı ve maçın hakemi belli oldu. Trabzonspor Fenerbahçe’de Ali Palabıyık düdük çalacak. İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçının saati ve kanalı…

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı 1 Şubat Cumartesi saat 20:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE TARAFTARI MAÇA ALINMAYACAK

Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabaka için düzenlenen Spor İl Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağı karşılaşmada 700’ü özel güvenlik olmak üzere toplam 2 bin 100 güvenlik personeli görev yapacak. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi aylık olağan toplantısını yaptı. Trabzon Valiliği’nde gerçekleşen toplantıya, Trabzonspor Kulübü temsilcileri ve diğer yetkililer katıldı. Kurulda A Riski kategorisine alınan zorlu müsabaka için uygulanacak güvenlik tedbirleri konuşularak karara bağlandı. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak olan karşılaşmada 700’ü özel güvenlik olmak üzere bin 400 resmi güvenlik personeli ile birlikte toplam 2 bin 100 güvenlik personeli görev yapacak. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi iki takım arasında oynanan maçlarda misafir takım taraftarı alınmaması yönündeki karar bu maçta da uygulanacak ve sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşmaya alınmayacak.

Son güncelleme 14:45 | 29 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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