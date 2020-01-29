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Tottenham’dan Steven Bergwijn’e 27 milyon Pound!
İngiltere Premier Lig

Tottenham’dan Steven Bergwijn’e 27 milyon Pound!

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Hollanda'da PSV forması giyen kanat oyuncusu steven Bergwijn'i transfer ettiğini açıkladı. Genç futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

SKOR DIŞ HABER 29 Ocak 2020 13:51

Hollanda’da PSV forması giyen 22 yaşındaki Steven Bergwijn, İngiliz ekibi Tottenham ile 5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

PSV altyapısında yetişen Hollandalı kanat oyuncusu, 27 milyon Pound bedelle Teknik Direktör Jose Mourinho’nun takımının yolunu tutarken, 23 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

İlk kez 17 yaşında PSV formasını giyen ve 2016-17 sezonundan beri düzenli olarak şans bulan Bergwijn, 3 lig şampiyonluğu yaşarken, 149 maçta 31 gol atma başarısı gösterdi.

Bu sezon 29 maçta boy gösteren ve 6 gol atan Hollandalı futbolcu, ilk kez Ekim 2018’de milli takım forması giydi ve şimdiye kadar 9 maçta yer aldı.

Son güncelleme 13:56 | 29 Ocak 2020
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