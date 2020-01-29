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SON DAKİKA | Yılmaz Vural’ın yeni takımı belli oldu
TFF 1.Lig

SON DAKİKA | Yılmaz Vural’ın yeni takımı belli oldu

Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Akhisarspor, Yılmaz Vural ile sözleşme imzaladı. Yılmaz Vural, böylece bir yıl ara verdiği teknik direktörlüğe geri dönmüş oldu.

29 Ocak 2020 15:09

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Akhisarspor, Yılmaz Vural’la sözleşme imzaladı. Alınan kötü sonuçların ardından Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Yılmaz Vural’ı ilçeye davet etti. Yönetim, Yılmaz Vural’la yaptığı görüşmelerin ardından tecrübeli teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Yılmaz Vural, Akhisarspor’la Süper Lig’e yükseleceklerine inandığını belirterek, “Anlaşma tüm camiamıza hayırlı olsun. Birlik ve beraberlikle Akhisarspor’u Süper Lig’e taşıyacağız” dedi.

Türk futbolunun en renkli ve tecrübeli teknik direktörlerinden biri olan Yılmaz Vural, son olarak Adana Demirspor’u çalıştırdı. Adana Demirspor ile Yılmaz Vural’ın yolları 3 Şubat 2019’da ayrılmıştı. (DHA)

Son güncelleme 15:10 | 29 Ocak 2020
Akhisarspor yılmaz vural
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