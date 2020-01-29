SON DAKİKA Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak maçların hakemleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından belirlendi. Kurul, haftanın en önemli maçı olan Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 2 Şubat Cumartesi günü Trabzon’da oynanacak karşılaşmaya Ali Palabıyık’ı atadı.

Ali Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’in 20’nci haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

31 Ocak Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

1 Şubat Cumartesi:

14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Ümit Öztürk

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

2 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: Zorbay Küçük

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu