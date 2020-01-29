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SON DAKİKA Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Trabzonspor

SON DAKİKA Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Haftanın en önemli maçı olarak gösterilen Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi açıklandı.

29 Ocak 2020 12:45

Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak maçların hakemleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından belirlendi. Kurul, haftanın en önemli maçı olan Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 2 Şubat Cumartesi günü Trabzon’da oynanacak karşılaşmaya Ali Palabıyık’ı atadı.

Ali Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’in 20’nci haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

31 Ocak Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

1 Şubat Cumartesi:

14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Ümit Öztürk

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

2 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: Zorbay Küçük

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu

Son güncelleme 13:18 | 29 Ocak 2020
Fenerbahçe trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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