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Son Dakika: Coronavirüs sporu da vurdu! Dev organizasyon ertelendi!
Son dakika! Corona virüsü tedirginliği sporu da vurdu! Dev organizasyon ertelendi
Atletizm

Son dakika! Corona virüsü tedirginliği sporu da vurdu! Dev organizasyon ertelendi

World Athletics, 13-15 Mart tarihleri arasında Nanjing'de düzenlenecek olan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın Mart 2021'e ertelendiğini duyurdu.

29 Ocak 2020 22:40

Dünya Atletizm Federasyonları Birliği, yeni adıyla World Athletics, 13-15 Mart tarihleri arasında Çin’in Nanjing kentinde düzenlenecek olan ve merakla beklenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nı Corona virüsü endişesi nedeniyle ertelemek zorunda kaldı.

World Athletics’in resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Mart 2021’e ertelendiğini duyurdu. Atletizm takviminde salon müsabakalarının sıkışık bir ajandada gerçekleştirildiğini ve bu nedenle organizasyonun bir sene ileriye ertelendiğini açıklayan World Athletics, Dünya Sağlık Örgütü’nden de konuya dair tavsiye alındığını belirtti.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NE DE DANIŞILDI…

Dünya Sağlık Örgütü’nden de gelen tavsiyeye göre erteleme kararı alan World Athletics, organizasyonu aynı tarihte başka bir şehre almanın da riskli olabileceğini belirtti ve yayılma tehlikesi barındıran böylesi bir salgın esnasında çok sayıda sporcu, antrenör ve pekçok ülkeden federasyon yetkilisinin bir araya gelecek olmasının da riskli taşıdığının altını çizdi.

Son güncelleme 00:16 | 30 Ocak 2020
Coronavirus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası World Athletics
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
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