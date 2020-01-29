Shaquille O’Neal, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Kardeşimi yitirdim

Kobe Bryant’ın ölümün ardından eski takım arkadaşı ve birlikte üç şampiyonluk yaşadığı Shaquille O’Neal TNT canlı yayınında çok zor anlar yaşadı. “Uzun zamandır bu kadar keskin bir acı yaşamadım” diyen O’Neal, dostunu anarken gözyaşlarına boğuldu:

“Yaptıklarımızdan ötürü isimlerimiz hep birlikte anıldı. İş bitirici, iki zihnen güçlü insan… bazı şeyler söyler, ama saygı hiçbir zaman kaybolmaz. Ama iş çizgilerin içine ve kazanmaya geldiğine, o ve bendik, bu bizim işimizdi.

Artık onun Hall of Fame seremonisinde şakalaşamayacak olmamız, ‘Senin 4, benim 5 (şampiyonluk) var diyemeyecek olmamız… Beraber kalsak 10 kez şampiyon olurduk diyemeyecek olmamız. Bunlar geri gelmeyecek şeyler. Babamı ve kız kardeşimi kaybetmemle birlikte… Tek dileğim bu olurdu, onlara bir şeyler söyleyebilmek.

Böyle bir şeyi hayal bile edemiyorum. Böyle bir şey hiç görmedim. Tüm basketbol idollerim, hepsi yaşlandı… Dünyanın en harika basketbol oyuncusunu kaybettiğimiz düşüncesi… İnsanlar zamanla geçecek diyor ama benim için çok zor olacak.”

“ERKEK KARDEŞİMİ YİTİRDİM”

Kobe’nin ölüm haberini kendisine gösteren yeğenine öfkeyle bağırdığını anlatan 47 yaşındaki efsane, “Habere inanmadım, her şeyin sahte olabildiği bir dünyada yaşıyoruz. Sonra herkes beni aradı ve haber teyit edildi” diye konuştu. Ekim ayında kız kardeşi Ayesha’yı kaybeden Shaq, ‘Şimdi de küçük erkek kardeşimi yitirdim'” dedi.

Shaq and Kobe 2000-2002 yıllarında 3 yıl üst üste şampiyonluk yaşadı. İkilinin arasındaki sorunlar nedeniyle 2004’te Shaq Miami’ye takas edildi. O’Neal Heat ile bir, Kobe de Lakers ile iki şampiyonluk daha yaşadı. İkili Kobe’nin 2016’da emekli olmasının ardından çok yakın bir dostluk geliştirdi. Helikopter kazasından hemen önce Bryant, Shaq’ın 20 yaşındaki oğlu Shareef’e mesaj atmıştı.