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Sergen Yalçın, Ümraniye’de! Resmi açıklama bekleniyor
Süper Lig

Sergen Yalçın, Ümraniye’de! Resmi açıklama bekleniyor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk antrenmanına çıkmak için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

29 Ocak 2020 11:30

Abdullah Avcı’yla yollarını ayıran Beşiktaş, takımın başına Sergen Yalçın’ı getirdi ve 47 yaşındaki çalıştırıcı bugün siyah-beyazlılarla ilk idmanına çıkacak. Bugün 11.30’daki idman için saat 9 sularında Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne gelen Sergen Yalçın, çalışma öncesinde A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ ile bir araya geldi. Tesislerde futbolcularla da toplantı yapan Sergen Yalçın, 2006 yılında futbolcu olarak ayrıldığı Ümraniye’ye 14 yıl sonra teknik adam olarak geri dönmüş oldu.

Son güncelleme 11:33 | 29 Ocak 2020
antrenman beşiktaş nevzat demir tesisleri sergen yalçın
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