Sergen attı şampiyonluk geldi!

Beşiktaş'ın Galatasaray'la karşılaştığı şampiyonluk maçı, Sergen'in altın golüyle bitti. Büyük maçların büyük oyuncusu olmuştur her zaman. Ama büyük takımlarda teknik direktörlük ateşten gömlek giymek gibidir.

Beşiktaş’ın,Galatasaray'la karşılaştığı şampiyonluk maçını anlatıyorum. Bitmesine çok az kalmıştı. Galatasaray korner kullanırken top Beşiktaş'ta kaldı. Sergen ve Tümer hücuma çıktılar. Galatasaray savunmada az adamla yakalanmıştı.

Sergen ceza sahasına yaklaşırken Tümer'e, sağ kanada pasını attı. Tümer beklemedi, Sergen'e bıraktı. O da sakin vuruşla golü attı.. Bu gol, Beşiktaş'ın 100. yılında attığı şampiyonluk golüydü. Bendeniz de şu cümleyi kullandım: “Sergen attı, şampiyonluk geldi!” Sonra kronometreme baktım, uzatmalarla beraber, daha 6 dakika vardı.

ZAMAN GÖSTERECEK

Büyük riske girmiştim. Çünkü futbol bu ve ligin finali oynanıyor. Alnımda boncuk boncuk terler oluşmuştu. Ama maç Sergen'in altın golüyle bitti. Beşiktaş şampiyondu… Sergen Yalçın, büyük maçların büyük oyuncusu olmuştur her zaman. Teknik direktörlüğünde gördüğüm en önemli husus ise ekibine çok önem vermesi ve kimseden çekinmeyen oyun yapısını benimsemesi.

Büyük takımlarda teknik direktörlük ateşten gömlek giymek gibidir. İki tarafın da sabır göstermesi, Beşiktaş'ın geleceği açısından bir numaralı madde, bence. Bakalım zaman neler gösterecek.

MUSTAFA CENGİZ VE FATİH TERİM

FUTBOLCULAR duygusaldır. Yönetim ile teknik direktörün ilişkisini hemen anlar. Hoca, oyuncu için olumlu referans verip transferini isteyebilir, hakkıdır. Yönetim bu isteği kabul etmezse iş, bir telefon konuşmasıyla biter. Milyonlarca taraftar önünde tartışmak, çözümsüzlük ve huzursuzluğun dev adımlarıdır.

2 televizyonu, 10 gazetesi olan bir ülke değiliz artık! İnternet sayesinde milyonlar olayları hemen öğrenip yoruma başlıyor. ‘Kol kırılır, yen içinde kalır' düşüncesinin hayata geçmesinin tam zamanı. Konyaspor maçı halı altına süpürülen bir sunum mu? Göreceğiz…

VOLEYBOLA YAZIK

ADI Beşiktaş Jimnastik Kulübü. Kuruluşu 1903. ‘Ben spor kulübüyüm' diye kurulmuş bir yapı. ‘Sultanlar Ligi' olimpiyatlara katılacağımız, gururumuz voleybolcu kızlarımızın liginin adı. Nedir Beşiktaş'ın durumu? Küme düşecek belki. Bu armaya yakışmaz. Sponsor, destekçi bulunamıyorsa, sorumlusu milyon taraftarı olan camia değil!

FENER ZİRVEYE

KADIKÖY'DEKI maçlarda yakaladığı özgüven devam ettikçe Fenerbahçe, hep şampiyonluk mücadelesi içinde yer alır. “Forma yeter” derler ya; doğru. Sarı-lacivert formayı evinizde zorlamak bile mümkün değildir, iyi olduğu zaman. ‘Hoca enteresan, oyuncular yetersiz.' Bu düşünceler bir yere kadar. Fenerbahçe ruhu başkadır, çarkının içine çomak sokulmaz ise hep şampiyonluk adayıdır.

Kobe Bryant

ÇOK erken gitti bu dünyadan. O, sadece bir basketbolcu, bir NBA yıldızı değildi. Önce iyi insandı. ‘Spor ve ahlak' diye bir kitap yazılsa önsöz onunla başlardı. Bazen kelimeler yetmez; sadece duygular kalır… İşte öyle bir andı, Kobe'nin hayata veda ettiğini duyduğum dakika…

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