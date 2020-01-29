SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kızılay’dan Ensar’a 8 milyon dolarlık bağış
Scottie Wilbekin’den 3 yıllık imza
Euroleague

Scottie Wilbekin’den 3 yıllık imza

Maccabi Tel Aviv, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda devşirme oyuncu olarak da oynayan yıldız basketbolcu Scottie Wilbekin'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığını açıkladı.

29 Ocak 2020 14:43

İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv, bu yıl sözleşmesi bitecek olan yıldız basketbolcu Scottie Wilbekin ile nikah tazeledi. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Wilbekin ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. 26 yaşındaki basketbolcu, Avrupa’da ilk olarak Yunan temsilcisi AEK Atina'da oynadıktan sonra transfer olduğu Darüşşafaka ile 2018 yılında Eurocup’ı kazanma başarısı gösterdi.

Scottie Wilbekin, Maccabi ile THY Euroleague’de bu sezon 16.3 sayı, 3.5 asist ve 2.05 ribaund ortalamalarıyla mücadele ediyor.

Wilbekin, devşirme oyuncu olarak geçtiğimiz yaz FIBA Dünya Kupası’nda Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda da oynamıştı. (İHA)

Son güncelleme 14:43 | 29 Ocak 2020
Maccabi Tel Aviv Scottie Wilbekin
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
19 10 36
4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
31/01/2020 - 20:00
-
Gençlerbirligi
Antalyaspor
01/02/2020 - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR