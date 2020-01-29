Mert Çetin kimdir? Mert Çetin kaç yaşında ve nereli?

Lig’de zirve yarışı tüm hızıyla devam ederken Galatasaray’da transfer gelişmeleri yaşanıyor. İtalyan ekibi Roma’da forma giyen Yıldırım Mert Çetin’in Galatasaray’a transferinin an meselesi olduğu iddia edildi. Peki Mert Çetin kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte futbolcu hakkındaki bilgiler.

MERT ÇETİN KİMDİR?

Defans pozisyonunda görev yapan ve Roma’da forma giyen Türk futbolcu. Yıldırım Mert Çetin, 1 Ocak 1997 tarihinde dünyaya geldi. Futbola 11 yaşında Gençlerbirliği altyapısında başladı. 2016 yılında profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzalayıp bir sezon Gençlerbirliği’nin pilot takımı Hacettepe’de forma giydi.

2017–2018 sezonu başında Ümit Özat tarafından tecrübe kazanması için Gençlerbirliği a takımına alındı. Süper Lig’deki ilk maçına 19 Kasım 2017 tarihinde Kayserispor’a karşı oynanan karşılaşmada ilk on bir başlayarak çıktı. 2019-2020 Sezonunda Gençlerbirliği’nden Roma’ya transfer oldu.