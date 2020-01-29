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Medipol Başakşehir, Milos Jojic’i Wolfsberger’e kiraladı
Süper Lig

Medipol Başakşehir, Milos Jojic’i Wolfsberger’e kiraladı

Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Milos Jojic'i sezon sonuna kadar Avusturya takımlarından Wolfsberger'e kiraladı.

29 Ocak 2020 23:40

Medipol Başakşehir, Sırp orta saha oyuncusu Milos Jojic’i Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger’e sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli takımın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Futbolcumuz Milos Jojic, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger’e kiralanmıştır. Sırp oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz” denildi.

Hatırlanacağı üzere Medipol Başakşehir, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasında Wolfsberger’le de mücadele etmiş ve temsilcimiz iki maçtan da galibiyetle ayrılmıştı.

Son güncelleme 23:40 | 29 Ocak 2020
Medipol Başakşehir Milos Jojic süper lig Wolfsberger
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OGP
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19 12 41
2 Fenerbahçe
19 11 37
3 Istanbul Basaksehir
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4 Trabzonspor
18 10 35
5 Alanyaspor
19 10 35
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