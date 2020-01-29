Manchester City Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda? İngiltere’de dev maç!

İngiltere’de dev maç bu akşam futbol tutkunlarını ekran başına toplayacak. İlk maçta 3-1’lik skorla galip ayrılan Manchester City, bu kez kendi evinde rakibini elemeye çalışacak.

Manchester City Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

MANCHESTER CİTY MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Manchester City ile Manchester United arasında oynanacak olan 29 Ocak Çarşamba günü yani bu akşam saat 22.45’te Bein Sports HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Aşağıdaki link üzerinden ücretli üyelik işlemlerinizi gerçekleştirerek maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.

MANCHESTER CİTY MANCHESTER UNİTED CANLI İZLE

MAN CİTY MUHTEMEL 11’LER

Bravo, Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy, De Bruyne, Rodri, D Silva, Mahrez, Aguero, Sterling.

MAN UNİTED MUHTEMEL 11’LER

De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams, Matic, Fred, James, Mata, Lingard, Martial